Правоохоронці проводять слідчі дії на Хмельницькій АЕС: перші деталі

Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта

«Енергоатом» зауважив, що забезпечує повне сприяння роботі правоохоронних органів

Сьогодні, 25 червня, на майданчику Хмельницької АЕС уповноваженими правоохоронними органами проводяться слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «НАЕК «Енергоатом».

«За наявною у товариства інформацією, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. «Енергоатом» забезпечує повне сприяння роботі правоохоронних органів, надає всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлений у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» наголошує, що «чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення».

«Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави», – додається у повідомленні.

До слова, Державна аудиторська служба України завершила державний фінансовий аудит і ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «НАЕК «Енергоатом» та передала матеріали перевірки до НАБУ. Водночас деталі аудиту наразі не розголошуються через вимоги статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, яка стосується нерозголошення даних досудового розслідування.