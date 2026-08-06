Балістична небезпека для Києва тривала лише кілька хвилин
Військові закликають не ігнорувати сигнал небезпеки
В ніч проти 6 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Як пише «Главком» , відповідне попередження оприлюднили Повітряні сили Збройних сил України.
Після цього сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві та низці областей України, які перебувають у зоні потенційної небезпеки. Жителів закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.
Перші повідомлення про небезпеку з'явилися близько 01:30. А вже за кілька хвилин Повітряні сили уточнили, що ракети, ймовірно, будуть з півночі.
Одразу після цього було оприлюднено нове термінове попередження: «Балістика на Київ!»
Згодом військові повідомили про рух ракет у напрямку населених пунктів Київської області, а саме про курс на Бровари.
Загроза для Києва тривала менш ніж 15 хвилин - о 1:47 пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 5 серпня у Нікопольському районі Дніпропетровської області знеструмлено понад 55 тисяч споживачів. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та працюють над якнайшвидшим поверненням електропостачання жителям постраждалих громад.
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