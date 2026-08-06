Балістична небезпека для Києва тривала лише кілька хвилин

У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу балістики

Військові закликають не ігнорувати сигнал небезпеки

В ніч проти 6 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Як пише «Главком» , відповідне попередження оприлюднили Повітряні сили Збройних сил України.

Після цього сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві та низці областей України, які перебувають у зоні потенційної небезпеки. Жителів закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Перші повідомлення про небезпеку з'явилися близько 01:30. А вже за кілька хвилин Повітряні сили уточнили, що ракети, ймовірно, будуть з півночі.

Одразу після цього було оприлюднено нове термінове попередження: «Балістика на Київ!»

Згодом військові повідомили про рух ракет у напрямку населених пунктів Київської області, а саме про курс на Бровари.

Загроза для Києва тривала менш ніж 15 хвилин - о 1:47 пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 5 серпня у Нікопольському районі Дніпропетровської області знеструмлено понад 55 тисяч споживачів. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та працюють над якнайшвидшим поверненням електропостачання жителям постраждалих громад.