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У Мілані комарі зірвали авіарейс (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пасажири намагалися відігнати від себе рій комарів у салоні літака
фото: Тiktok.com/@alicepiscitelli

Пасажирка показала кадри з салону літака, який «захопили» комарі

В аеропорту Мілан-Мальпенса стався курйозний інцидент. Один з рейсів до Аліканте (Іспанія) був вимушено скасований через рій комарів. Комахи спричинили хаос на борту, пише «Главком» із посиланням на Bild.

Літак Ryanair FR1423 готувався до зльоту, однак пасажири помітили у салоні велику кількість комарів. Стюардеси намагалися відігнати комарів за допомогою журналів, проте це виявилося марним через надмірну кількість комах.

У цей час пасажири почали перейматися. У літаку перебувала італійська політикиня та юристка з Мілана Аліса Піскітеллі. Жінка поділилася у своєму блозі в TikTok цією історією. «Я ніколи не бачила стільки комарів одночасно. Дехто все ще хотів злетіти, інші, як я, не хотіли літати за таких умов», – йдеться у дописі пасажирки.

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Згодом стюардеси вирішили вимкнути світло у салоні літака, щоб відігнати комарів від людей, однак це не допомогло. Тоді ж одна з пасажирок повідомила, що має алергію на укуси комарів. До того ж летіти у темряві було неможливо. Тому людей евакуювали з літака та надали новий.

Через цей інцидент рейс затримався на три години.

Нагадаємо, у Франції сталася курйозна ситуація, літак відправився у рейс без пасажирів. Пасажири вже прямували до літака, однак застрягли на паспортному контролі. У результаті 150 пасажирів, які мали летіти до Лондона, не змогли пройти контроль, тому літак відправився у рейс без них.

Також повідомлялося, у мережі завірусилися кадри з чоловіком, який проходить терміналом аеропорту з котом на голові. Водночас найбільше цікавість серед користувачів викликала спокійна поведінка кота, який тихо сидить на голові у свого господаря та нагадує головний убір. Відео, ймовірно, було зняте в аеропорту Тампи у США. 

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Теги: тварини літак Італія аеропорт

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