Чи відбудуться в Україні місцеві вибори? ЦВК опублікувала заяву

В Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться

Верховна Рада призначає дату місцевих виборів не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування

В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів мали б відбутися чергові вибори на всій території країни. Їхню дату призначає Верховна Рада не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування, однак через російську агресію та запроваджений воєнний стан вибори не відбудуться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральну виборчу комісію.

«З огляду на це комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією, районними, міськими територіальними виборчими комісіями нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Верховна Рада працює над підготовкою до виборів, зокрема, як голосуватимуть військові та українці за кордоном, як працюватимуть спостерігачі, як забезпечити фінансову підтримку виборів тощо. Утім, відбудеться голосування лише після війни.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13464, який, ймовірно, передбачає, що вибори можуть бути проведені вже під час війни. У пояснювальній записці йдеться, що «прийняття проєкту обумовлене необхідністю удосконалення регулювання підготовки і проведення виборів, у тім числі з урахуванням реалій сьогодення».

До слова, понад $200 млн коштуватиме проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні.