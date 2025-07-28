Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи відбудуться в Україні місцеві вибори? ЦВК опублікувала заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи відбудуться в Україні місцеві вибори? ЦВК опублікувала заяву
В Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться
фото з відкритих джерел

Верховна Рада призначає дату місцевих виборів не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування

В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів мали б відбутися чергові вибори на всій території країни. Їхню дату призначає Верховна Рада не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування, однак через російську агресію та запроваджений воєнний стан вибори не відбудуться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральну виборчу комісію.

«З огляду на це комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією, районними, міськими територіальними виборчими комісіями нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Верховна Рада працює над підготовкою до виборів, зокрема, як голосуватимуть військові та українці за кордоном, як працюватимуть спостерігачі, як забезпечити фінансову підтримку виборів тощо. Утім, відбудеться голосування лише після війни.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13464, який, ймовірно, передбачає, що вибори можуть бути проведені вже під час війни. У пояснювальній записці йдеться, що «прийняття проєкту обумовлене необхідністю удосконалення регулювання підготовки і проведення виборів, у тім числі з урахуванням реалій сьогодення».

До слова, понад $200 млн коштуватиме проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні.

Читайте також:

Теги: вибори ЦВК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трампу доведеться йти до Маска на переговори
Нова партія Маска – удар по Трампу та шанс для України?
8 липня, 16:16
Ерік є третім сином Дональда Трампа
Син Трампа натякнув на участь у президентських виборах
29 червня, 04:00
Стефанчук підкреслив, що йдеться про унікальний формат виборів, аналогів якому в Україні досі не було
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
28 червня, 21:30
Соратник Юлії Тимошенко Максим Соколов сподівається, що зміни до Виборчого кодексу будуть швидко прийняті в першому читанні
Соратник Тимошенко пояснив, навіщо «Батьківщина» подала законопроєкт про нові правила виборів
14 липня, 16:37
Екрем Імамоглу отримав 1 рік та 8 місяців позбавлення волі
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
17 липня, 10:51
Американські дипломати більше не коментуватимуть вибори
Американським дипломатам відтепер заборонено коментувати вибори в інших країнах
18 липня, 17:12
Назви виборчого блоку й імен кандидатів у депутати політики поки не розголошують
Проросійські політсили Молдови об'єдналися перед виборами у парламент
22 липня, 20:41
ВРУ працює над питаннями, після яких парламентарі зможуть перейти до формування законопроєкту щодо проведення виборів
Стефанчук зробив заяву про вибори в Україні
19 липня, 15:50
За результатами перерахунку Навроцький отримав 48 473 голоси
Польща завершила перерахунок голосів на президентських виборах: підсумки
25 липня, 18:20

Політика

Зеленський провів нараду присвячену звільненню полонених
Зеленський провів нараду присвячену звільненню полонених
Чи відбудуться в Україні місцеві вибори? ЦВК опублікувала заяву
Чи відбудуться в Україні місцеві вибори? ЦВК опублікувала заяву
Львів прощається з нардепом Рущишиним, який загинув у ДТП (фото)
Львів прощається з нардепом Рущишиним, який загинув у ДТП (фото)
Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського
Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського
«Хороші результати з безпілотного захисту». Президент розповів деталі атаки
«Хороші результати з безпілотного захисту». Президент розповів деталі атаки
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
6156
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
4302
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3918
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
2806
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua