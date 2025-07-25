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Продавець дитячих візочків полював за ППО: СБУ затримала агента ФСБ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Продавець дитячих візочків полював за ППО: СБУ затримала агента ФСБ
Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора і затримали його за місцем проживання
фото: СБУ

Чоловік з балкона власної квартири стежив за роботою ППО

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали чергового інформатора ФСБ, який допомагав російським окупантам коригувати масовані ракетно-бомбові удари по Харкову. Основним завданням зловмисника був пошук та передача координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними СБУ, росіяни сподівалися знищити протиповітряну оборону Харкова, щоб потім зосередитися на атаках по цивільній інфраструктурі.

Розслідування встановило, що виконавцем ворожих завдань виявився 42-річний місцевий продавець дитячих візочків. Він потрапив у поле зору ФСБ завдяки своїм антиукраїнським коментарям у соцмережах.

Для коригування ударів агент під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири на околицях міста, звідки стежив за роботою української ППО. Перебуваючи на цьому «спостережному пункті», він позначав координати потенційних цілей на Google-картах і передавав їх своєму куратору через анонімні чати. За наявними даними, для ураження військових об’єктів окупанти планували задіяти ракетне озброєння та надважкі керовані авіабомби.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора і затримали його за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено телефон з доказами його контактів з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією України, французькими правоохоронними органами та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних. За результатами міжнародної спецоперації у Києві викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема «REvil», «LockBit», «Conti», «Qilin».

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Теги: СБУ Харків ФСБ

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