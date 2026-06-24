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Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя
Вибухи і стрілянину було чути на окупованому півострові вночі 24 червня
фото: соцмережі

У Феодосії атаковано об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, у Севастополі – стріляли з кулеметів по дронах

Вночі 24 червня окупованим Кримом прокотилася серія потужних вибухів – від Сімферопольського району до Севастополя. Мобільні вогневі групи збивали безпілотники, у кількох районах спалахнули пожежі. Атака триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кримський вітер».

Хронологія подій

О 00:17 підписники «Кримського вітру» повідомили про вибухи і стрілянину у Сімферопольському районі. Окупаційні Telegram-канали не могли визначитися, чого боятися – ракет чи безпілотників.

Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя фото 1
скрін: окупаційні ТГ-канали

О 00:22 у Красноперекопську стався потужний вибух. Тоді ж проросійські канали писали про тривогу по крилатій ракеті «Нептун» у Криму.

Далі вибухи почали фіксувати в різних частинах півострова майже одночасно:

  • у Радянському районі мобільна вогнева група збивала дрони;
  • у Кіровському районі луна вибуху;
  • у Красноперекопському районі – ще один потужний вибух;
  • у Сімферополі – серія гучних вибухів, від яких тряслися вікна і двері в квартирах;
  • множинні вибухи зафіксували у Сімферополі та Гвардійському.

Близько 00:30 у селищі Кіровське пролунав вибух біля залізничної станції – щось детонувало. У селищі ДРЕС у Сімферополі чули проліт дронів, мобільні вогневі групи відкрили вогонь.

Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя фото 2

З 01:20 до 01:37 підписники фіксували над різними районами Криму проліт ракет або реактивних безпілотників.

Лише о 02:00 окупаційне МНС оголосило безпілотну небезпеку – із запізненням майже на дві години після початку атаки.

Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя фото 3
скрін: окупаційні ТГ-канали

Севастополь і Феодосія

О 02:29 над Севастополем стався сильний вибух. До того на Північній стороні міста з кулеметів стріляли по дронах, а після першого вибуху окупаційний «гауляйтер» оголосив тривогу.

У Феодосії атаковано об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, повідомляє Telegram-канал Supernova.

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Інформація уточнюється і доповнюється.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у ніч на 21 червня Сили оборони вже завдавали ударів по Криму – тоді під удар потрапили нафтобаза в Керчі та об'єкти морської логістики по обидва боки Кримського мосту. Частина Криму залишилася без світла, а окупаційна адміністрація заборонила продаж пального цивільним.

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Теги: Крим вибух Севастополь Сімферополь безпілотник окупація гауляйтер соцмережі

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