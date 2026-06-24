Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя
У Феодосії атаковано об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, у Севастополі – стріляли з кулеметів по дронах
Вночі 24 червня окупованим Кримом прокотилася серія потужних вибухів – від Сімферопольського району до Севастополя. Мобільні вогневі групи збивали безпілотники, у кількох районах спалахнули пожежі. Атака триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кримський вітер».
Хронологія подій
О 00:17 підписники «Кримського вітру» повідомили про вибухи і стрілянину у Сімферопольському районі. Окупаційні Telegram-канали не могли визначитися, чого боятися – ракет чи безпілотників.
О 00:22 у Красноперекопську стався потужний вибух. Тоді ж проросійські канали писали про тривогу по крилатій ракеті «Нептун» у Криму.
Далі вибухи почали фіксувати в різних частинах півострова майже одночасно:
- у Радянському районі мобільна вогнева група збивала дрони;
- у Кіровському районі луна вибуху;
- у Красноперекопському районі – ще один потужний вибух;
- у Сімферополі – серія гучних вибухів, від яких тряслися вікна і двері в квартирах;
- множинні вибухи зафіксували у Сімферополі та Гвардійському.
Близько 00:30 у селищі Кіровське пролунав вибух біля залізничної станції – щось детонувало. У селищі ДРЕС у Сімферополі чули проліт дронів, мобільні вогневі групи відкрили вогонь.
З 01:20 до 01:37 підписники фіксували над різними районами Криму проліт ракет або реактивних безпілотників.
Лише о 02:00 окупаційне МНС оголосило безпілотну небезпеку – із запізненням майже на дві години після початку атаки.
Севастополь і Феодосія
О 02:29 над Севастополем стався сильний вибух. До того на Північній стороні міста з кулеметів стріляли по дронах, а після першого вибуху окупаційний «гауляйтер» оголосив тривогу.
У Феодосії атаковано об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, повідомляє Telegram-канал Supernova.
Інформація уточнюється і доповнюється.
Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у ніч на 21 червня Сили оборони вже завдавали ударів по Криму – тоді під удар потрапили нафтобаза в Керчі та об'єкти морської логістики по обидва боки Кримського мосту. Частина Криму залишилася без світла, а окупаційна адміністрація заборонила продаж пального цивільним.
Коментарі — 0