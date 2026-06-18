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У Москві лунають вибухи: під атакою НПЗ у Капотні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Москві лунають вибухи: під атакою НПЗ у Капотні
Наліт на Росію зачепив одразу кілька регіонів країни
фото із соцмереж

Мер Собянін: сили ППО нібито збили частину дронів на підльоті до столиці

У ніч на 18 червня та вранці безпілотники продовжили масовану атаку на територію Росії, зачепивши й Москву – у чотирьох столичних аеропортах запровадили обмежувальний план «Ковер». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

За даними моніторингових ресурсів, на території Росії одночасно перебувало близько 300 ударних безпілотників – наліт зачепив одразу кілька регіонів країни. Telegram-канали публікують відео моменту прильоту по Московському НПЗ, а місцеві жителі повідомляють про щонайменше два палаючі резервуари на території підприємства. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив у своєму телеграм-каналі, що сили протиповітряної оборони нібито збили частину дронів, які прямували до столиці.

У Москві лунають вибухи: під атакою НПЗ у Капотні фото 1

Через загрозу з повітря режим обмеження зльоту й посадки – план «Ковер» – запровадили одразу в чотирьох московських аеропортах:

  • Внуково;
  • Шереметьєво;
  • Домодєдово;
  • Жуковський.

Аналогічні обмеження діяли також в аеропортах Калуги, Пензи, Саратова, Нижнього Новгорода й Нижньокамська.

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НПЗ у Капотні вже атакували кілька днів тому

Московський НПЗ – один із ключових нафтопереробних заводів Росії, розташований у районі Капотня на південному сході Москви, лише за 15 кілометрів від Кремля. Підприємство належить «Газпром нафті» й забезпечує до 40% паливного ринку столиці та близько 70% потреб Москви й області в бензині, а також постачає авіапальне столичним аеропортам.

У Москві лунають вибухи: під атакою НПЗ у Капотні фото 2

Це вже не перший випадок, коли завод опиняється під ударом за короткий час. Лише двома днями раніше, 16 червня, безпілотник пошкодив об'єкт на його території – за даними моніторингових каналів, вогнем була охоплена установка ЕЛОУ-АВТ-6, яку називають "серцем" заводу, оскільки саме вона відповідає за первинну переробку нафти. Пожежу тоді локалізували екстрені служби, заявивши, що інцидент не вплинув на роботу підприємства. За даними мера, сили ППО того дня нібито збили понад 60 дронів, що стало однією з наймасштабніших атак на Москву з початку року.

У Москві лунають вибухи: під атакою НПЗ у Капотні фото 3

Завод, який належить «Газпром нафті», забезпечує до 40% паливного ринку столиці й постачає пальне столичним аеропортам, тож повторні загрози для нього мають відчутний економічний ефект для Росії.

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Що ще було під ударом у регіонах

Тієї ж ночі безпілотники влучили й по невеликому нафтопереробному підприємству в місті Гуково Ростовської області – на об'єкті спалахнула пожежа. Завод працює з 2013 року і випускає дизельне паливо, бензин, мазут та пряму нафтову фракцію, а його розташування біля кордону з тимчасово окупованою Луганщиною робить об'єкт частиною регіонального постачання пального для прифронтових територій.

Нагадаємо, 16 червня дрони вже атакували найбільший НПЗ Москви в районі Капотні – після удару підприємство тимчасово зупинило роботу. До слова, Московський НПЗ є критично важливим для паливної інфраструктури РФ, оскільки постачає пальне й столичним аеропортам.

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Теги: пожежа Газпром бензин завод повітря безпілотник пальне Москва обмеження

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