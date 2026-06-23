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Путін вимагає Донбас: окупанти застосовують жорстоку тактику випаленої землі – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін вимагає Донбас: окупанти застосовують жорстоку тактику випаленої землі – NYT
У квітні ФАБ знищив у Слов'янську цілий квартал
фото: The New York Times

Окупанти щоденно обрушують бомби та безпілотники на міста «поясу фортець», такі як Слов'янськ та Краматорськ 

Східноукраїнські міста Слов'янськ і Краматорськ наразі є опорними пунктами України в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Російські війська, що мають чисельну перевагу та вогневу міць, зосередилися на містах так званого «поясу фортець», куди також входять Костянтинівка та Дружківка. Після того, як у грудні окупанти захопили Сіверськ, оборонні ланки почали тріскатися, а російські сили просунулися достатньо близько до Слов'янська та Краматорська, щоб регулярно обстрілювати їх плануючими бомбами та FPV-дронами.

Попри те, що безпосередньої загрози падіння міст немає, постійні атаки руйнують інфраструктуру й змушують тисячі цивільних тікати на захід країни, зокрема до центру для переміщених осіб у Лозовій. За даними місцевих чиновників, лише до квітня Слов'янськ щотижня залишало близько 1000 осіб, а загальне населення міста скоротилося з 50 тис. у березні до менш ніж 44 тис..

Військові та волонтери констатують, що Росія дедалі частіше застосовує жорстоку тактику випаленої землі. У квітні окупанти вперше скинули на Слов'янськ ФАБ-1500, який знищив майже цілий квартал, а в червні через обстріли закрилося пологове відділення головної лікарні міста. Командир 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Вадим Кострицький зазначив, що ворог намагається перерізати логістичні шляхи і зосереджується на повному руйнуванні населених пунктів.

За словами волонтерів організації East SOS, поїздки до Дружківки вже припинено через надвисоку небезпеку, а дороги до Слов'янська та Краматорська тепер масово обладнують захисними сітками проти дронів. При цьому головна лікарня Слов'янська щотижня приймає від 10 до 15 цивільних із пораненнями, завданими безпілотниками, і наразі готується до роботи в умовах повної ізоляції.

Евакуація місцевих мешканців триває в умовах безперервних ударів. Офіцер обласної поліції Павло Дяченко, який раніше вивозив людей із Бахмута, Торецька, Покровська, Сіверська та Авдіївки, зафіксував чергову серію з трьох хвиль нальотів плануючих бомб на центр Краматорська, внаслідок яких під завалами загинули люди. Мешканці сусідньої Миколаївки, чиї будинки повністю знищені вибухами, підтверджують, що місто фактично «стерте з життя».

Попри тиск адміністрації Трампа щодо передачі Донбасу Росії та вимоги Володимира Путіна на мирних переговорах, Київ наполягає на продовженні боротьби за регіон. Водночас військові аналітики зазначають, що за нинішніх темпів просування Росії знадобляться роки для захоплення цих територій, оскільки лише на Торецьк у Москви пішло 18 місяців, а на Покровськ – 22 місяці. Проте постійні обстріли ризикують перетворити ключові міста Донеччини на суцільні руїни ще до підходу лінії фронту.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на відновлення мирних перемовин. 

Як повідомлялося, президент Європейської ради Антоніу Кошта доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал зв'язку з Росією. Про це він особисто повідомив лідерам ЄС під час засідання, коментуючи інформацію про свої нещодавні контакти з Кремлем.

До слова, країни Європи спільно з українською владою працюють над стратегією, спрямованою на залучення Російської Федерації до процесу мирного врегулювання. Цей дипломатичний крок зумовлений зміною ситуації на фронті на користь Збройних сил України.

Теги: Слов’янськ Донбас

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