Радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП

З початком повномасштабної війни Росії проти України, Ярослав брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ

Ярослав Олійник загинув разом із дружиною

Один з перших членів оновленої команди міністерства стратегічних галузей та промисловості Ярослав Олійник (Локі) загинув у ДТП.

Ппо це повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін.

«Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди «МінСтратегПрому». Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться», – написав Камишін.

Він також додав, що прощання з загиблим відбудеться у вівторок о 12.00 в Михайлівському соборі.

Ярослав Олійник став частиною ЗСУ у 2017 році, приєднавшись до підрозділу «Аеророзвідка» фото: Олександр Камишін, Telegram

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що Олійник «вночі загинув разом з дружиною Ніною в ДТП».

«Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє - на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я – його. Щирі співчуття рідним і близьким», – написала Гвоздяр.

Ярослав Олійник став частиною ЗСУ у 2017 році, приєднавшись до підрозділу «Аеророзвідка», де став оператором розвідувальних дронів, опановуючи цю спеціальність безпосередньо під час бойових операцій. На фронті він був відомий під позивним Локі. З початком повномасштабної війни Росії проти України, Ярослав брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. Крім того, він співпрацював із благодійним фондом «Повернись живим», активно долучаючись до підготовки нових операторів дронів.

Нагадаємо, захищаючи Україну від ворога, загинув призер Всесвітніх ігор і заслужений майстер спорту України Роман Головатюк. Роман Головатюк був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO. Він здобув популярність в Україні та за її межами ще у 22 роки, коли виграв медаль на X Всесвітніх іграх у Польщі в 2017 році. Після цього він продовжив свою видатну спортивну кар'єру, ставши заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, фіналістом Всесвітніх ігор, чемпіоном світу, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи, а також багаторазовим чемпіоном України. Комітет підкреслив, що Головатюк був славетним атлетом, справжнім українцем, воїном і героєм.