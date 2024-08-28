Загибель мільярдера Лінча на яхті в Італії: підозрюваний відмовився свідчити

51-річний капітан яхти Джеймс Катфілд перебуває під слідством за звинуваченням у ненавмисному вбивстві

Капітан супер'яхти, яка затонула під час шторму біля берегів Сицилії минулого тижня, в результаті чого загинуло семеро людей, вирішив не відповідати на запитання прокурорів. Про це повідомляє AP.

51-річний капітан яхти Джеймс Катфілд перебуває під слідством за звинуваченням у ненавмисному вбивстві і винуватця корабельної аварії. Зокрема, його втретє намагалися допитати прокурори Терміні-Імерезе.

«Він просто скористався своїм правом зберігати мовчання, напевно, прокурори цього і очікували», – сказав адвокат Альдо Мордилья в інтерв'ю агентству Associated Press, додавши, що команда адвокатів капітана щойно була призначена і потребує часу для розробки стратегії захисту.

Катфілд був одним з 15 тих, хто вижив під час аварії 19 серпня, коли загинув британський технологічний магнат Майк Лінч, його дочка Ханна і ще п'ятеро людей.

Головний прокурор Амброджо Картозіо, який очолює розслідування, заявив, що його команда розгляне всі можливі елементи відповідальності, включаючи відповідальність капітана, екіпажу, осіб, відповідальних за нагляд, і виробника яхти.

Нагадаємо, судно затонуло 19 серпня в результаті шторму, на борту перебували 22 особи. Глава цивільної оборони Сицилії Сальво Кочина повідомив, що тіла британського мультимільйонера Майкла Лінча та його дочки були виявлені рятувальниками під час пошукової операції після аварії яхти Bayesian.

Варто зазначити, що 59-річний Майк Лінч був одним із найвідоміших британських технологічних підприємців. На основі свого новаторського дослідження в Кембриджському університеті він створив найбільшу в країні програмну фірму Autonomy і став відомим як британський Білл Гейтс.

Попередньою причиною катастрофи яхти стали помилки екіпажу. За словами засновника і генерального директора The Italian Sea Group – власника компанії Perini Navi, що побудувала судно, шторм, що наближається, був очікуваний. Він підкреслив, що з огляду на прогноз погоди, «було недоречно» влаштовувати вечірку на яхті.

До слова, капітан яхти Bayesian, що затонула біля берегів Сицилії, Джеймс Катфілд став підозрюваним у справі про її катастрофу.