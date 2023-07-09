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Обстріл Лимана: кількість загиблих зросла до дев’яти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Лимана: кількість загиблих зросла до дев’яти
фото: Павло Кириленко/Facebook

8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини

Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару окупантів по приватному сектору Лиману Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як зазначив очільник ОВА, кількість загиблих зросла до дев’яти, а  поранених – до 13. «За 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини: 9 в Лимані та один в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення», – повідомив Кириленко.

Обстріл Лимана: кількість загиблих зросла до дев’яти фото 1

Нагадаємо, 8 липня близько 10 години ранку російські окупанти вдарили по приватному сектору Лимана. Тоді голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про шістьох загиблих та п’ятьох поранених. Пізніше в МВС повідомили про сімох загиблих.

Зазначимо, у ніч на 8 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено п'ять ударних БпЛА Shahed-136/131. Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити.

Теги: окупанти Павло Кириленко поранення росіяни обстріл Лиман

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