Обстріл Лимана: кількість загиблих зросла до дев’яти

8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини

Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару окупантів по приватному сектору Лиману Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Як зазначив очільник ОВА, кількість загиблих зросла до дев’яти, а поранених – до 13. «За 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини: 9 в Лимані та один в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення», – повідомив Кириленко.

Нагадаємо, 8 липня близько 10 години ранку російські окупанти вдарили по приватному сектору Лимана. Тоді голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про шістьох загиблих та п’ятьох поранених. Пізніше в МВС повідомили про сімох загиблих.

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Зазначимо, у ніч на 8 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено п'ять ударних БпЛА Shahed-136/131. Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити.