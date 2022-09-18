Рашист із Донеччини розповідає, що вони в кільці, скрізь «укропи» (аудіо)

Взвод загарбника розбили, він ховається у підвалі

Військовослужбовець з 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ відходить із залишками особового складу до Росії через Донецьк, розповідає товаришу, що «своїх» позицій навколо вже немає. Аудіо розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Короче, тут у нас маленькая большая жопа. Мы в Донецке, нас 19 человек. Наш взвод, короче, рас#херачили. Нас осталось трое человек всего. Мы живем в подвале, нас не кормят. Командования нет», – скаржиться окупант.

Загарбник повідомляє, що вони перебувають у Донецькій Республіці та будуть пробиватися у Росію. Він також у паніці розповідає, що в кільці, скрізь стоять «укропи».

Раніше військовий РФ під час розмови, яку перехопила українська розвідка, розповів про мародерство та безлад, який влаштовують росіяни в Україні. Зокрема, рашист каже, що його розважає крадіжка техніки.

Нагадаємо, днями окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення).