Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашист із Донеччини розповідає, що вони в кільці, скрізь «укропи» (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рашист із Донеччини розповідає, що вони в кільці, скрізь «укропи» (аудіо)
Окупанти в паніці хочуть втекти з Донеччини
фото з відкритих джерел

Взвод загарбника розбили, він ховається у підвалі

Військовослужбовець з 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ відходить із залишками особового складу до Росії через Донецьк, розповідає товаришу, що «своїх» позицій навколо вже немає. Аудіо розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

«Короче, тут у нас маленькая большая жопа. Мы в Донецке, нас 19 человек. Наш взвод, короче, рас#херачили. Нас осталось трое человек всего. Мы живем в подвале, нас не кормят. Командования нет», – скаржиться окупант.

Загарбник повідомляє, що вони перебувають у Донецькій Республіці та будуть пробиватися у Росію. Він також у паніці розповідає, що в кільці, скрізь стоять «укропи».

Раніше військовий РФ під час розмови, яку перехопила українська розвідка, розповів про мародерство та безлад, який влаштовують росіяни в Україні. Зокрема, рашист каже, що його розважає крадіжка техніки.  

Нагадаємо, днями окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення).

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Ростові відмовилися лікувати «добровольців» із Донбасу
Росія відмовляється лікувати поранених в Україні «добровольців» – розвідка
Сьогодні, 17:59
Ворог прагне підірвати моральний дух українців, та їм цього не вдасться 
Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 
Сьогодні, 09:53
В окупованій Горлівці рашисти влаштували облаву на чоловіків – розвідка
В окупованій Горлівці рашисти влаштували облаву на чоловіків – розвідка
16 вересня, 14:13

Події в Україні

ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
Захисники відбили атаки ворога у восьми населених пунктах – Генштаб
Захисники відбили атаки ворога у восьми населених пунктах – Генштаб
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода
Рашист із Донеччини розповідає, що вони в кільці, скрізь «укропи» (аудіо)
Рашист із Донеччини розповідає, що вони в кільці, скрізь «укропи» (аудіо)
Українські миротворці повернулися із Конго і допомагатимуть ЗСУ
Українські миротворці повернулися із Конго і допомагатимуть ЗСУ
Росія відмовляється лікувати поранених в Україні «добровольців» – розвідка
Росія відмовляється лікувати поранених в Україні «добровольців» – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
134K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
35K
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)
27K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ
22K
Про роль Єрмака у контрнаступі. Диявол ховається в дрібницях
20K
Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту