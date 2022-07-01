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    Події в Україні

    Рашисти вдарили по Миколаєву. Пошкоджено підприємство

    Збита ракета орієнтовно впала на кордони з Кіровоградською областю - Рашисти вдарили по Миколаєву. Пошкоджено підприємство
    Збита ракета орієнтовно впала на кордони з Кіровоградською областю
    фото ілюстративне

    Ще одну ворожу ціль збила ППО

    Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив ранковий приліт у місті. Про це він повідомив в Telegram.

    Потрапили на підприємство (без жертв), одну ракету збила система ППО.

    «Також сьогодні вранці близько 05:20 у Первомайському районі стався сильний вибух. Спрацювало ППО, збита ракета орієнтовно впала на кордони з Кіровоградською областю. Ідуть пошуки уламків», – додав Кім.

    Нагадаємо, 29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Окупанти вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва. Наразі відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених.

    Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

    Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили по Миколаєву. Пошкоджено підприємство