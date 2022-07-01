Рашисти вдарили по Миколаєву. Пошкоджено підприємство
Ще одну ворожу ціль збила ППО
Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив ранковий приліт у місті. Про це він повідомив в Telegram.
Потрапили на підприємство (без жертв), одну ракету збила система ППО.
«Також сьогодні вранці близько 05:20 у Первомайському районі стався сильний вибух. Спрацювало ППО, збита ракета орієнтовно впала на кордони з Кіровоградською областю. Ідуть пошуки уламків», – додав Кім.
Нагадаємо, 29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Окупанти вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва. Наразі відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених.
Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.
Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.
Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.
Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.