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Віддати Донбас? Новий міністр оборони пояснив, в чому помиляються прихильники поступок Путіну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Віддати Донбас? Новий міністр оборони пояснив, в чому помиляються прихильники поступок Путіну
Євгеній Хмара пояснив, чому територіальні поступки не змусять Путіна припинити війну
фото: Міноборони України

Євгеній Хмара пояснив, чому для Путіна війна має екзистенційний характер

Росію не цікавить захоплення лише Донецької чи Луганської областей, оскільки кінцевою метою російського диктатора Володимира Путіна є вся територія України та знищення української державності. Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами очільника Міноборони, для України нинішня війна має екзистенційний характер, а можливі територіальні поступки Росії не приведуть до припинення агресії.

Хмара пояснив, що Путін розглядає війну проти України як частину процесу формування власної імперії. Його мета, за словами міністра, полягає у захопленні всієї української території та знищенні української державності, що російський диктатор прагне представити як свій історичний внесок у розбудову Росії.

Саме тому, переконаний Хмара, будь-які поступки з боку України Путін сприйматиме не як крок до встановлення миру, а як доказ ефективності російського тиску та можливості продовжувати агресію.

Міністр також повідомив, що Росія розглядає можливість проведення додаткових хвиль мобілізації. За його словами, йдеться про залучення ще близько 300 тис. осіб цього року та приблизно такої самої кількості наступного року.

Хмара пов'язав такі плани з проблемами, з якими Росія стикається під час війни, та постійним зростанням втрат російської армії на фронті.

На думку очільника Міноборони, змусити Путіна зупинитися може лише усвідомлення того, що Росія починає програвати війну. «Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну. Це можна зробити лише силою – і лише ефективно», – наголосив Хмара.

Нагадаємо, українська розвідка заявляла, що до кінця 2026 року не очікує підписання мирної угоди з Росією. За даними ГУР, Путін прагне досягти поставлених цілей, насамперед повністю окупувати Донецьку та Луганську області. 

Також аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення Путін уже 15 разів встановлював терміни для повного захоплення Донеччини, однак його армія не виконала жодного з цих завдань. Згодом Кремль встановив черговий дедлайн – до кінця 2026 року.

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Теги: росія Донбас Міноборони війна окуповані території Євген Хмара Міноборони

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