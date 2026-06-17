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Росіяни вдарили по кінно-спортивній школі на Сумщині: загинули тварини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни вдарили по кінно-спортивній школі на Сумщині: загинули тварини
Удар припав по будівлі стайні
фото: Сумська ОВА

Внаслідок удару загинули троє коней

У Сумах російський безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи. Наслідки повідомляє Сумська ОВА, пише «Главком».

Росіяни вдарили по кінно-спортивній школі на Сумщині: загинули тварини фото 1

За даними місцевої влади, ворожий БпЛА типу «Герань-2» влучив у територію навчального закладу вночі 17 червня. «Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти – вихованці школи», – наголосили в обласній військовій адміністрації.

Росіяни вдарили по кінно-спортивній школі на Сумщині: загинули тварини фото 2

Удар припав по будівлі стайні. Внаслідок атаки споруда зазнала пошкоджень, а після влучання виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

Росіяни вдарили по кінно-спортивній школі на Сумщині: загинули тварини фото 3

Внаслідок удару загинули троє коней. За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Наразі фахівці продовжують встановлювати остаточні наслідки російської атаки.

Як повідомлялось, у Тростянці Сумської області внаслідок нічної російської атаки не залишилося жодної працюючої автозаправної станції.

Нагадаємо, Сумська область продовжує перебувати під інтенсивним вогнем російських військ. Обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів із використанням усього наявного спектра озброєння призвели до двох смертей та поранених.

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Теги: тварини Суми обстріл

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