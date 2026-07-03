Атака на Сумщину: серед загиблих – мати й дитина

Російський удар забрав життя дівчинки разом із мамою

Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За уточненою інформацією, ворог атакував ударним БпЛА багатоквартирний будинок. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

«На жаль, загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина – дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав її життя разом із мамою», – наголосив Григоров.

За даними влади, троє чоловіків отримали поранення внаслідок атаки. Всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня російські безпілотники завдали удару по території Роменської громади Сумської області. Унаслідок атаки зафіксовано влучання у житловий будинок у приватному секторі.

До слова, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». Станом на 06:58 відомо про 30 загиблих.