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Атака на Сумщину: серед загиблих – мати й дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Сумщину: серед загиблих – мати й дитина
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога
фото: Олег Григоров/Telegram

Російський удар забрав життя дівчинки разом із мамою

Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За уточненою інформацією, ворог атакував ударним БпЛА багатоквартирний будинок. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

«На жаль, загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина – дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав її життя разом із мамою», – наголосив Григоров.

За даними влади, троє чоловіків отримали поранення внаслідок атаки. Всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня російські безпілотники завдали удару по території Роменської громади Сумської області. Унаслідок атаки зафіксовано влучання у житловий будинок у приватному секторі.

До слова, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». Станом на 06:58 відомо про 30 загиблих.

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Теги: війна Сумщина

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