Росія 12 разів вдарила по Харкову: є поранені, пошкоджено будинки (оновлено)

Постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури у Харкові

Росія масовано атакує Харків. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Про це повідомляють мер Харкові Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

«Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Останній удар, попередньо, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – сказав Терехов.

Мер зауважує, що за попередньою інформацією, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури. Водночас Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Вона госпіталізована до лікарні.

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Терехов повідомляє, що за останню годину ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА. Є інформація про двох постраждалих.

"За останню годину ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БПЛА. Є інформація про двох постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова", - Ігор Терехов. pic.twitter.com/BJyKWohCDd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 26, 2025

Мер додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

До слова, сьогодні міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.