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Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації у Павлограді: де отримати допомогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації у Павлограді: де отримати допомогу
Громадянам, які опинились в складних обставинах, міськвиконком та Благодійна місія «Проліска» здійснює видачу гуманітарної допомоги
фото: вікіпедія

Усі екстрені та комунальні служби оперативно продовжують працювати у посиленому режимі для ліквідації наслідків

Після надзвичайної ситуації, яка сталася у Павлограді 22 червня та спричинила пошкодження великої кількості житлових будинків, жителів міста закликають зберігати спокій і дотримуватися визначеного алгоритму для отримання матеріальної та гуманітарної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Павлоградську райдержадміністрацію.

«Звертаємось до жителів м. Павлоград, чиї будинки зазнали пошкоджень 22 червня 2026 року. Просимо зберігати спокій та чітко дотримуватись інструкцій для отримання матеріальної і гуманітарної допомоги. Усі екстрені та комунальні служби оперативно розпочали роботу й зараз продовжують працювати у посиленому режимі для ліквідації наслідків», – йдеться у повідомленні.

Де та як подати заяву на отримання допомоги?

  • Місце прийому заяв. Оформлення документів та реєстрація постраждалих громадян здійснюється у приміщенні Павлоградського ліцею №15.
  • Прийом заяв розпочинається з 11:00.

Які документи необхідно мати з собою (за наявності):

  • Паспорт громадянина України (або ID-картка).

Надання гуманітарної допомоги

Для забезпечення першочергових потреб громадян, які опинились в складних обставинах, міськвиконком та Благодійна місія «Проліска» здійснює видачу гуманітарної допомоги для тимчасового закриття пошкоджених вікон, дахів та стель, а також іншої гуманітарної допомоги на вул. Кооперативна (навпроти КП «Павлоградводоканал»).

«Ми розуміємо всю складність ситуації, в якій опинилися люди, чиї домівки постраждали. Я особисто та фахівці райдержадміністрації перебуваємо на постійному зв’язку з міським головою Анатолієм Олексійовичем Вершиною та фахівцями міськвиконкому. Жоден мешканець не залишиться наодинці з цією бідою. Робимо все можливе, аби оперативно допомогти кожній родині повернутись до нормальних умов життя», – зазначив в. о. голови райдержадміністрації Сергій Варяниця.

До слова, протягом 22 червня російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів РФ загинула жінка, дев'ять людей зазнали поранень.

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Теги: Дніпропетровщина

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