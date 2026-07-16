Уражено російський Су-24М на аеродромі «Саки» в Криму

Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків

Український дрон знищив Су-24М

Оператори центру спецоперацій «Омега» на аеродромі «Саки» в окупованому Криму уразили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає «Главком».

«Після виявлення актуальної цілі було проведено ретельне планування операції. У момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України, ударні безпілотники «Омеги» уразили ціль», – йдеться у повідомленні.

🔱 Оператори центру спецоперацій «Омега» на аеродромі «Саки» в окупованому Криму уразили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М



Перший безпілотник влучив у носову частину літака, другий — завдав додаткового удару в район паливних баків, підтвердивши ураження цілі. pic.twitter.com/HbHzNJyVXY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 16, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Півненко зазначив, що перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків та остаточно його знищив.

«Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Національна гвардія України системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині», – наголосив військовий.

Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1975 році був прийнятий на озброєння ВПС СРСР. Випущено близько 1200 літаків в різних модифікаціях.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії та окупованих територій. Під удар потрапили шість танкерів, два буксири, нафтобаза, мости та склад радіоелектронної боротьби.

Раніше стало відомо, що цієї ночі дрони атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, де базується стратегічна авіація РФ, що завдає ракетних ударів по Україні.