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Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики
фото з відкритих джерел

Гаряча лінія працюватиме за номером 15-49

20 липня Кабінет Міністрів планує запустити гарячу лінію з питань енергетики. Про це повідомляє Офіс Президента за підсумками спільного брифінгу з урядовцями, представниками місцевої влади та дипломатами.

Як зазначається, гаряча лінія працюватиме за номером 15-49.

Також урядовці закликали представників місцевої влади поширити інформацію у громадах про програми кредитування та зменшення кількості дозвільної документації для підключення додаткової генерації.

Зокрема, у межах кредитної програми «5-7-9%» Міністерство економіки запровадило проєкти з фінансування генерації для бізнесу на суму до 150 млн грн та для ОСББ і ЖЕК – до 5 млн грн. Також із 20 липня українці зможуть оформити кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції.

Нагадаємо, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у населених пунктах поблизу кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту. 

Шмигаль зазначив, що стан енергетики – визначальний фактор життя окремих областей та країни в цілому. Через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит потужностей, тому «Укренерго» змушене обмежувати споживачів.

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Теги: енергетика електроенергія

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