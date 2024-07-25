Британія замовила значну кількість ракет Martlet: частину отримає Україна

Замовлення на суму 176 млн фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії

Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet (LMM) для забезпечення своїх Збройних сил. При цьому частину ракет передадуть Україні. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Британії.

Замовлення на суму 176 млн фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, таких як бойові машини Stormer.

Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.

Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки і невеликі, швидкі морські цілі.

Крім того, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що Міноборони Британії має намір збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК Martlet.

Раніше повідомлялося, що британська армія провела перше випробування лазерної зброї компанії Raytheon проти безпілотників. Лазер було закріплено на мобільній бойовій машині Wolfhound.

Нагадаємо, новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що проблеми в британський армії набагато гірші, ніж очікувалося.

Міністр вказав, що знає про проблеми в сухопутних силах, Королівському морському флоті та ВПС: «виснаженість сил, марнотратство в закупівлях, низький моральний дух, криза з набором і утриманням персоналу і ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують».

Після двох тижнів перебування в уряді Гілі зазначив, що «тепер ми також бачимо, що ці проблеми набагато серйозніші, ніж ми думали».