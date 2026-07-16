Наслідки атаки на Київ: поліція звернулася до водіїв

Наслідки атаки на Київ у ніч на 16 липня

У Києві через російський обстріл ввели обмеження руху

У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на частині проспекту Академіка Корольова через ліквідацію наслідків обстрілу. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише «Главком».

За його словами, рух транспорту тимчасово перекритий проспектом Академіка Корольова на ділянці від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулицею Івана Дзюби.

«Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту», – закликав Білошицький.

У ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками.

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.