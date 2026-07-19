Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія запустила серію балістичних ракет по Києву: триває масований удар

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Росія запустила серію балістичних ракет по Києву: триває масований удар
колаж: glavcom.ua

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки

У Києві та низці областей України вночі 19 липня лунає повітряна тривога і вибухи. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з боку Росії. Перше попередження про балістичну загрозу надійшло о 01:21. Тоді Повітряні сили повідомили про рух ракети через Сумську область, а вже за хвилину уточнили, що вона прямує у бік Чернігівщини.

За даними військових, ворог застосував тактику послідовних і хвильових пусків балістичного озброєння:

01:23 – Повітряні Сили попередили про нові пуски балістики з Брянської області РФ, які взяли безпосередній курс на Київ;
01:24 – військові підтвердили, що в напрямку столиці летить одразу кілька балістичних ракет;
01:25 – зафіксовано додаткову хвилю балістичного озброєння, яка рухалася на Київ транзитом через Чернігівську область.

О 01:27 Повітряні сили попередили про ще одну балістичну ракету, що прямувала у напрямку столиці. За три хвилини, о 01:30, військові зафіксували нову повітряну ціль, запущену з Брянської області. Згодом повідомлялося, що ракета рухається через Чернігівську область.

О 01:31 військові двічі поспіль попередили про балістичну ракету, що летіла у напрямку Києва. Вже о 01:32 Повітряні сили повідомили про нові цілі, запущені з Курської області РФ, а також про дві групи балістичних ракет, які рухалися через Сумщину.

Останнє на той момент повідомлення, оприлюднене о 01:33, інформувало про ще одну балістичну ракету курсом на Київ.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

 

Читайте також:

Теги: Київ тривога балістичні ракети ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поверніть гроші за квитки! Хто заплатить за зірвані через тривоги концерти і кіносеанси
Поверніть гроші за квитки! Хто заплатить за зірвані через тривоги концерти і кіносеанси Війна і бізнес
24 червня, 14:45
Українська система Freyja стане дешевшою альтернативою американським Patriot
Залізний купол для України та Європи: Зеленський розкрив перші деталі «антибалістичної коаліції»
8 липня, 14:09
У небі над столицею працювала ППО
У столиці уламки ракети впали в одному з районів (оновлено)
25 червня, 21:43
Вирва біля будинку у Дарницькому районі Києва після обстрілу 2 липня 2026 року
Удар по Києву: ракета лишила вирву біля багатоповерхівки в Дарниці (відео)
2 липня, 11:10
Українська балістична ракета FP-9 наблизилася до випробувань
Українська балістика наблизилася до нового етапу розробки
2 липня, 13:35
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
Чому не вдалося збити балістичні ракети під час атаки РФ? Пояснення Повітряних сил
6 липня, 10:13
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
8 липня, 14:54
Су-34 – це радянський та російський винищувач-бомбардувальник
Повітряні сили повідомили про знищення військового літака РФ
8 липня, 14:07
Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА
Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про наслідки
10 липня, 08:50

Події в Україні

З-під руїн у Слатиному сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
З-під руїн у Слатиному сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
Руйнування і пожежі: перші наслідки масованого удару по Києву
Руйнування і пожежі: перші наслідки масованого удару по Києву
Росія запустила серію балістичних ракет по Києву: триває масований удар
Росія запустила серію балістичних ракет по Києву: триває масований удар
193 боєзіткнення та тисячі дронів: лінія фронту станом на 18 липня 2026
193 боєзіткнення та тисячі дронів: лінія фронту станом на 18 липня 2026
Російські керовані авіабомби ударили по Запоріжжю: є поранені
Російські керовані авіабомби ударили по Запоріжжю: є поранені
Пішов на протест – опинився у СЗЧ: військовий «Рарогу» заявив про тиск після підтримки Федорова
Пішов на протест – опинився у СЗЧ: військовий «Рарогу» заявив про тиск після підтримки Федорова

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2026
72K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
61K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua