Росія запустила серію балістичних ракет по Києву: триває масований удар

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки

У Києві та низці областей України вночі 19 липня лунає повітряна тривога і вибухи. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з боку Росії. Перше попередження про балістичну загрозу надійшло о 01:21. Тоді Повітряні сили повідомили про рух ракети через Сумську область, а вже за хвилину уточнили, що вона прямує у бік Чернігівщини.

За даними військових, ворог застосував тактику послідовних і хвильових пусків балістичного озброєння:

01:23 – Повітряні Сили попередили про нові пуски балістики з Брянської області РФ, які взяли безпосередній курс на Київ;

01:24 – військові підтвердили, що в напрямку столиці летить одразу кілька балістичних ракет;

01:25 – зафіксовано додаткову хвилю балістичного озброєння, яка рухалася на Київ транзитом через Чернігівську область.

О 01:27 Повітряні сили попередили про ще одну балістичну ракету, що прямувала у напрямку столиці. За три хвилини, о 01:30, військові зафіксували нову повітряну ціль, запущену з Брянської області. Згодом повідомлялося, що ракета рухається через Чернігівську область.

О 01:31 військові двічі поспіль попередили про балістичну ракету, що летіла у напрямку Києва. Вже о 01:32 Повітряні сили повідомили про нові цілі, запущені з Курської області РФ, а також про дві групи балістичних ракет, які рухалися через Сумщину.

Останнє на той момент повідомлення, оприлюднене о 01:33, інформувало про ще одну балістичну ракету курсом на Київ.





Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва