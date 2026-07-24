Місцева влада прокоментувала удар по полігону на Київщині

За попередніми даними, російська балістична ракета влучила по території приватного полігону в Бучанському районі

Місцева влада прокоментувала російський балістичний удар по території Київської області, який стався вдень 24 липня. За попередніми даними, найбільше постраждав Бучанський район. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на т.в.о. голови Київської ОВА Руслана Олійника.

Унаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. Їхню кількість наразі не уточнюють. За попередньою інформацією, російські війська завдали удару по території приватного полігону, де на той момент відбувалися заходи. У Київській ОВА наголосили, що ці дані наразі ретельно перевіряються. «На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Більш детальну інформацію буде надано згодом», – йдеться у повідомленні.

Раніше Українська рада зброярів повідомила, що російські війська завдали ракетного удару по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. В організації наголосили, що не були організатором заходу, під час якого стався удар. Попри це, Рада підтримує зв'язок із колегами та надає необхідну допомогу. У раді також закликали громадян не поширювати фото й відео з місця удару, не публікувати геолокацію, інформацію про постраждалих, назви компаній та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони чи слідству.

Станом на 14:51 кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.