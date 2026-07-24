Головна Київ Новини
search button user button menu button

Місцева влада прокоментувала удар по полігону на Київщині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Місцева влада прокоментувала удар по полігону на Київщині
Зеленський показав наслідки ударів по Україні
фото: ДСНС

За попередніми даними, російська балістична ракета влучила по території приватного полігону в Бучанському районі

Місцева влада прокоментувала російський балістичний удар по території Київської області, який стався вдень 24 липня. За попередніми даними, найбільше постраждав Бучанський район. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на т.в.о. голови Київської ОВА Руслана Олійника.

Унаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. Їхню кількість наразі не уточнюють. За попередньою інформацією, російські війська завдали удару по території приватного полігону, де на той момент відбувалися заходи. У Київській ОВА наголосили, що ці дані наразі ретельно перевіряються. «На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Більш детальну інформацію буде надано згодом», – йдеться у повідомленні.

Раніше Українська рада зброярів повідомила, що російські війська завдали ракетного удару по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. В організації наголосили, що не були організатором заходу, під час якого стався удар. Попри це, Рада підтримує зв'язок із колегами та надає необхідну допомогу. У раді також закликали громадян не поширювати фото й відео з місця удару, не публікувати геолокацію, інформацію про постраждалих, назви компаній та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони чи слідству.

Станом на 14:51 кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Читайте також:

Теги: Київщина обстріл поранення війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Граната, виявлена посеред вулиці у селищі Білогородка
Залишив бойову гранату на вулиці: що поліція знайшла вдома у жителя Київщини (фото)
Вчора, 13:30
Наслідки російського удару по Запоріжжю 19 липня
Запоріжжя: під завалами зруйнованої багатоповерхівки виявлено тіло 11-річної дівчинки
20 липня, 07:55
Генштаб повідомив про 212 зіткнень на фронті
212 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 липня 2026
12 липня, 22:25
Триває ліквідація наслідків обстрілу Вишневого
Вишневе: рятувальники четверту добу поспіль ліквідовують наслідки обстрілу (фото)
9 липня, 18:55
Росія вдарила по Одесі
Окупанти атакували балістикою Одесу: загинуло четверо людей (оновлено)
8 липня, 21:33
Наслідки російського удару по Києву, 6 липня 2026 р.
Кривавий терор Києва. Експерт оцінив російські запаси балістики
6 липня, 22:30
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
Іран пригрозив нафтовим танкерам в Ормузькій протоці
3 липня, 02:56
Кац: Сполучені Штати дуже прагнули просувати можливість переговорів з Іраном і розглядали ситуацію в Лівані як перешкоду
Ізраїль заявив, що Трамп пов'язав конфлікти в Лівані та Ірані заради американських інтересів
30 червня, 05:50
Окупаційна влада згортає залізничне сполучення Криму з Росією
Окупаційна влада згортає залізничне сполучення Криму з Росією
25 червня, 09:28

Новини

Ракетний удар по Київщині: загинуло 10 осіб, ще близько 100 – поранені
Ракетний удар по Київщині: загинуло 10 осіб, ще близько 100 – поранені
Місцева влада прокоментувала удар по полігону на Київщині
Місцева влада прокоментувала удар по полігону на Київщині
Ракетний удар по Київщині: Зеленський підтвердив загибель шести людей
Ракетний удар по Київщині: Зеленський підтвердив загибель шести людей
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня
Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі
Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі
Атака «шахедів» на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах
Атака «шахедів» на Київщину: пошкодження зафіксовано у двох районах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
104K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
68K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua