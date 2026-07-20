На Сумщині РФ атакувала рятувальників під час виконання завдання (фото)

Пошкоджено пожежний автомобіль

У Білопільській громаді Сумської області росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали рятувальники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що рятувальники встигли відійти у безпечне місце, пошкоджено пожежний автомобіль.

Також рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак у Білопільській та Глухівській громадах.

Нагадаємо, 20 липня російська терористична армія вдарила ракетами по Одесі. Постраждала інфраструктура міста.

Як повідомлялося, у ніч на 20 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та дев'яти ударних БпЛА на дев'ятьох локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

