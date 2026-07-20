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Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство
Удар припав по цивільному підприємству
фото: ДСНС

Росіяни вдарили по цивільному підприємству, пошкоджено газову магістраль

Російські терористи завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера, Одеську міську військову адміністрацію та ДСНС України.

За словами Кіпера, ворог атакував цивільне підприємство. «Ворог атакував цивільне підприємство на Одещині. На жаль, за попередньою інформацією, троє людей загинуло. Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого - середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну медичну допомогу», – повідомив очільник ОВА.

Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство фото 1
фото: ДСНС

Він додав, що внаслідок обстрілу сталося загоряння техніки та було пошкоджено газову магістраль. В Одеській міській військовій адміністрації повідомили, що удар припав по об'єктах інфраструктури. Там також зазначили, що рятувально-пошукова операція триває.

Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство фото 2
фото: ДСНС

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила інформацію про наслідки атаки. «Внаслідок удару РФ три людини загинули, ще шість – поранені», – повідомили в ДСНС.

Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство фото 3
фото: ДСНС
Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство фото 4
фото: ДСНС
Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство фото 5
фото: ДСНС
Росія атакувала Одесу: є загиблі, пошкоджено підприємство фото 6
фото: ДСНС

За даними рятувальників, на місці влучання спалахнула масштабна пожежа господарської техніки на території приватного підприємства. Також пошкоджено газову магістраль.

На місці удару працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Нагадаємо, 19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, який після завантаження кукурудзою виходив із порту Великої Одеси. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України». Після атаки тривала пошуково-рятувальна операція, під час якої вдалося врятувати вісьмох людей.

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Теги: Одеса обстріл рятувальники

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