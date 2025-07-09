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Україну накрила повітряна тривога через ударні БпЛА: вибухи лунають у різних містах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україну накрила повітряна тривога через ударні БпЛА: вибухи лунають у різних містах
В українських містах працює ППО
фото з відкритих джерел

Станом на 02:40 9 липня масштабних руйнувань, пожеж та пошкоджень не зафіксовано

Ніч на 9 липня вчергове є страшною для українців. Міста України здригаються від вибухів, ворожі дрони атакують різні регіони. Про це повідомляють моніторингові канали, інформує «Главком».

Тривогу у Києві оголосили близько 23:00, трохи раніше сирени пролунали й на Київщині. Згодом тривога поширилась на більшість областей України. Цієї ночі вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

За попередніми даними, у областях працює ППО. Наразі вже відомо, що внаслідок воорожого обстрілу постраждала жінка у Броварському районі, що на Київщині.

Зі закритим переломом грудної клітини 45-річну жінку 

Станом на 02:40 9 липня масштабних руйнувань, пожеж та пошкоджень не зафіксовано.

Українські оборонці неба працюють по ворожих цілях. Також у мережі з'явилась карта руху БпЛА, на ній можна побачити табун дронів, що цієї ночі тероризуватиме мирні міста України вже котру ніч поспіль.

Україну накрила повітряна тривога через ударні БпЛА: вибухи лунають у різних містах фото 1

В Україні триває 1232-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

8 липня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Теги: обстріл тривога вибух

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