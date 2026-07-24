Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Споживання електроенергії зросло. «Укренерго» звернулося до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Споживання електроенергії зросло. «Укренерго» звернулося до українців
фото з відкритих джерел

«Укренерго»: Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально

Унаслідок російських ударів на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Водночас, як зазначається, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 24 липня, станом на 09:30, воно було на 1,6% вищим, ніж в той самий час попереднього дня – у четвер.

«Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укренерго», 23 липня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 22 липня.

«Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально», – наголошує компанія.

До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інна Кучер очолювала підрозділ, а Катерина Антюфєєва була менеджеркою зі страхування
Російська атака забрала життя двох працівниць «Укренерго»
6 липня, 19:44
Окупований Крим втрачає росіян через українські удари
Аналітики ISW пояснили, чому росіяни масово залишають окупований Крим
27 червня, 12:52
Кияни отримали сповіщення про екстрені відключення світла
Кияни помилково отримали сповіщення про екстрені відключення
30 червня, 19:22
На локаціях працює 101 аварійна бригада енергетиків
Ліквідація наслідків буревію: де на Київщині найскладніша ситуація зі світлом
1 липня, 15:43
«Укренерго» попередило про відключення світла 30 червня
«Укренерго» анонсувало відключення світла в усіх областях
29 червня, 19:21
Наслідки негоди у Львові
«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми
30 червня, 10:46
Відключень світла 2 липня не буде
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 2 липня 2026 року
1 липня, 18:49
Відновлювальні роботи тривають цілодобово
Російські обстріли призвели до знеструмлень у низці областей: деталі від Міненерго
2 липня, 10:53
Пошкоджений будинок у Києві внаслідок атаки 2 липня 2026 року
Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали енергооб’єкти ДТЕК: деталі
2 липня, 12:43

Суспільство

Оренда квартир у прифронтовому Дніпрі дорожчає. Як змінилися ціни в липні-2026 (інфографіка)
Оренда квартир у прифронтовому Дніпрі дорожчає. Як змінилися ціни в липні-2026 (інфографіка)
Голова Укртрансбезпеки попередив про небезпеку «спальних» автобусів
Голова Укртрансбезпеки попередив про небезпеку «спальних» автобусів
Споживання електроенергії зросло. «Укренерго» звернулося до українців
Споживання електроенергії зросло. «Укренерго» звернулося до українців
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Богдана Лапонога
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Богдана Лапонога
Військово-морські сили отримали право управляти силами НАТО
Військово-морські сили отримали право управляти силами НАТО
Дощі та грози повертаються в Україну: погода на 24 липня 2026 року
Дощі та грози повертаються в Україну: погода на 24 липня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
97K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
85K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua