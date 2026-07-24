Споживання електроенергії зросло. «Укренерго» звернулося до українців

«Укренерго»: Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально

Унаслідок російських ударів на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Водночас, як зазначається, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 24 липня, станом на 09:30, воно було на 1,6% вищим, ніж в той самий час попереднього дня – у четвер.

«Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укренерго», 23 липня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 22 липня.

«Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально», – наголошує компанія.

До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.