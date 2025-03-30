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Ретро-таксі: центром Дніпра їздить авто, якому майже 130 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ретро-таксі: центром Дніпра їздить авто, якому майже 130 років
Ретро-машина може розвивати швидкість до 45 км/год
фото: скріншот із відео

Власник возить на ретро-автівці дітей до школи, а ввечері таксує

Ретро-таксі у Дніпрі. 128-річний автомобіль американської марки Pullman їздить центром міста. Власник Іван каже, авто дісталося йому від дідуся. Той забрав машину у німецького генерала ще у 1936 році. Машина простояла у гаражі аж до 2016-го – чоловік згадав про неї та вирішив відреставрувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Дідусь у складі диверсійно-розвідувальної групи УПА поїхав на німецько-польський кордон. Там вони взяли дуже жирного «язика», якогось німецького генерала», – розповів родинну історію Іван.

Щоб відновити авто, чоловікові довелося виготовити частину деталей власноруч, решту зробили за індивідуальним замовленням. Тепер Pullman має магнітолу, освітлення та сучасні дискові гальма.

Іван возить на ретро-автівці дітей до школи, а ввечері таксує. Машина може розвивати швидкість до 45 км/год.

Раніше на одній з вулиць Дніпра місцеві встановили незвичний дорожній знак, щоб привернути увагу водіїв. На ньому зображений чорний кіт у червоному трикутнику. Дніпряни кажуть, від водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості загинуло багато домашніх тварин.

Також українські номери стали недійсними в одній із країн ЄС. 

 

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Теги: таксі автомобіль Дніпро

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