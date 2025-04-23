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Росія масовано атакувала Харків безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія масовано атакувала Харків безпілотниками
У Харкові пролунали сильні вибухи
фото: соціальні мережі

У місті виникла масштабна пожежа

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. У місті після вибухів виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Окупанти атакували Харків ще ввечері, 22 квітня, безпілотником «Молнія». Через падіння БпЛА у Салтівському районі міста загорівся гараж.

Росіяни не зупинилися та пізніше продовжили тероризувати Харків: за годину у місті пролунало шість вибухів.

«На дану хвилину зафіксовано шість ударів по місту. За попередньою інформацією, усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці «прильотів» маштабна пожежа.  Інші наслідки нічної атаки на Харків уточнюються», – написав Терехов.

Раніше ми писали, що у ніч на 23 квітня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, внаслідок удару у передмісті Одеси спалахнула низка пожеж. Він повідомив, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Попередньо, через російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у понеділок, 21 квітня, Росія атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Теги: Харків пожежа

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