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Росія атакувала Кривий Ріг

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Кривий Ріг
Вибиті вікна у Кривому Рогу внаслідок атаки окупантів
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки у Кривому Розі виникла пожежа 

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Внаслідок атаки у Кривому Розі виникла пожежа, вибило вікна у будинках.

«Ворог завдав ударів по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поряд. Інформація про постраждалих уточнюється», – написав Ганжа.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що Кривий Ріг був атакований ракетою.

«Місто атаковане ворожою ракетою. У повітрі реактивні шахеди у нашому напрямку. Бережіть себе та своїх рідних», – зазначив Вілкул.

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Нагадаємо, 23 червня Росія атакувала Кривий Ріг. «Загинуло троє людей – двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – зауважив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За даними влади, 25 людей отримали поранення, у лікарнях міста наразі перебувають 20. «Троє з них у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому стані, а хлопець і літня жінка – у вкрай тяжкому критичному стані. Лікарі роблять все можливе та неможливе і борються за їхнє життя», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 16 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування на одному з підприємств міста. 

Ворожий обстріл відбувся посеред дня. Російська ракета поцілила у цивільний об'єкт промислової інфраструктури, завдавши значних матеріальних збитків.

Теги: Олександр Вілкул Дніпропетровщина Кривий Ріг

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