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Скільки коштує переїзд із Синельникового до Албанії? Українка назвала суми та маршрут

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Блогерка розповіла, скільки коштує переїзд до Вльори в Албанії
колаж: glavcom.ua

Українка поділилася своїм досвідом еміграції до Албанії

Анастасія Чернуха переїхала до Албанії із Синельникового. Українка розповіла, скільки коштував їй переїзд до іншої країни та який маршрут із родиною їй довелося подолати. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у TikTok.

Анастасія Чернуха, аби виїхати з України, спочатку прибула до Одеси із Синельникового, звідки й довелося подолати шлях через декілька країн. До Албанії вона їхала через Молдову, Румунію, Болгарію та Північну Македонію.

«Перша ночівля в нас була в Молдові. Вона коштувала €87. Враховуйте, що нас п’ятеро, і в більшості випадків це був не один, а два номери. Тому виходило дорожче, але великих номерів у Європі чомусь немає. Наступна ночівля була в Плевені (Болгарія). Вона коштувала €70,55. Потім було Скоп’є (Столиця Північної Македонії) – найдешевша ночівля €34,02. Далі ми доїхали до Вльори (Албанія). У Вльорі ми орендували житло на три дні. За цей час активно шукали постійне житло, і нам цих трьох днів вистачило», – розповіла блогерка.

За словами українки, оренда житла на ніч для п’ятьох людей коштувала €314,31 (16 604 грн). Крім цього, були й окремі витрати на бензин та платні дороги у Європі (500 грн).

«Враховуйте, що за день ми проїжджали приблизно 500–600 км, не більше, тому що виїжджали десь о 12:00, а до 22:00 вже закінчували дорогу. Зупинялися поїсти, сходити в туалет, як зазвичай. Плюс ми їхали з дітьми. Ще закладайте щонайменше годину на проходження митниці, тому що митниця – це як мінімум година. У нас машина споживає просто неймовірну кількість пального. У підсумку вийшло 210 л бензину із середньою витратою 15,5 л на 100 км», – пояснила авторка відео.

Скільки коштує переїзд із Синельникового до Албанії? Українка назвала суми та маршрут фото 1
фото: @anastasia.chernukha/TikTok

Також родина мала витрати на паром, які коштували 700 грн. Під час подорожі українка витратила гроші й на їжу. За перші три дні у Вльорі вона витратила 5 тис. грн. Загальна сума переїзду з України до Албанії родині із Синельникового коштувала близько $1 тис. (43,3 тис. грн).

«Якщо у вас більш економне авто, буде значно дешевше – як мінімум на 7 тис. грн, тому що наша машина споживає дуже багато пального. Якщо ви їдете в Албанію, тут є дозвіл на перебування на власному авто протягом року. Ми приїхали на українських номерах, нічого додатково не оформлювали – просто приїхали й живемо тут, точніше, пересуваємося тут», – додала жінка.

Українка зауважила, що оформлювала «Зелену картку» в Албанії на рік, це коштувало їй 14 тис. грн. Однак Анастасія Чернуха пояснила, що окремі суми доведеться витратити на постійну оренду житла. Адже треба бути готовими заплатити одразу за три місяці проживання. «Усі беруть один місяць як завдаток, один місяць наперед і ще один – як оплату за фактичний перший місяць проживання», – пояснила українка.

Нагадаємо, українка Марта мешкає в Албанії та розповідає про життя в цій країні у своєму блозі. Жінка поділилася власним досвідом та розкрила суму витрат на місяць життя в Албанії. Вона назвала основні напрямки витрат, один із них – це оренда квартири.

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Теги: еміграція Албанія гроші Дніпропетровщина українці за кордоном поради

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