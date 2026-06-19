Росіяни вбили восьмирічну дівчинку під час удару по Павлограду

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах

Вранці 19 червня, російські терористи атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський райони та Павлоград. Найтрагічніші наслідки зафіксовані у Павлограді. Внаслідок ворожої атаки загинула 8-річна дівчинка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

«Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Такі наслідки ранкової ворожої атаки на Павлоград», – зазначив він.

За словами Ганжі, поранення отримала 49-річна жінка. Її госпіталізували, стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості. У місті зайнялися два приватні будинки, один із них повністю зруйнований.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено підприємство, поштове відділення, приватні будинки та автомобіль.

У Синельниківському районі удари припали по Дубовиківській та Васильківській громадах. Там пошкоджені спортивна школа та будівля, яка не експлуатується.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши цивільну інфраструктуру міста Дніпро. Під ударом опинилося приватне підприємство, де в цей момент перебували люди.