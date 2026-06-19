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Дніпропетровщина: росіяни другу добу поспіль масовано атакували енергооб’єкти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дніпропетровщина: росіяни другу добу поспіль масовано атакували енергооб’єкти
За даними ДТЕК, відновлювальні роботи тривають без упину
колаж: ДТЕК

На деяких об’єктах виникли пожежі

Останні дві доби російська терористична армія безперервно обстрілює енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини дронами та артилерією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«На деяких об’єктах виникли пожежі. Частину з них ворог атакував по кілька разів», – йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, пошкодження значні, відновлювальні роботи тривають без упину.

Нагадаємо, вранці 19 червня, російські терористи атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський райони та Павлоград. Найтрагічніші наслідки зафіксовані у Павлограді. Внаслідок ворожої атаки загинула восьмирічна дівчинка.

До слова, 12 червня російські окупанти завдали чергового удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Унаслідок атаки загинув один працівник підприємства, ще один отримав поранення. У ДТЕК нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила вже майже 230 атак на теплоелектростанції компанії, які залишаються однією з головних цілей російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Як повідомлялось, протягом травня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже двох мільйонів родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

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Теги: Дніпропетровщина ДТЕК енергетика

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