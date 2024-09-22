На Донеччині під російський обстріл потрапила шахта: є загиблі

На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник

Сьогодні, 22 вересня, через російський обстріл території шахти виникла пожежа. В результаті чого загинуло двоє працівників. Про це повідомляє Міненерго.

«Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Полтавській області внаслідок нічної атаки БпЛА по території підстанції виникла пожежа, також знеструмлювалась підстанція та споживачі.

«Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів. Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі», – зауважив Філіп Пронін.

Також увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина.