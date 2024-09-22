Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині під російський обстріл потрапила шахта: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині під російський обстріл потрапила шахта: є загиблі
Пожежу на території шахти ліквідовано
фото: orbita.dn.ua (ілюстративне)

На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник

Сьогодні, 22 вересня, через російський обстріл території шахти виникла пожежа. В результаті чого загинуло двоє працівників. Про це повідомляє Міненерго.

«Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Полтавській області внаслідок нічної атаки БпЛА по території підстанції виникла пожежа, також знеструмлювалась підстанція та споживачі.

«Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області. В результаті чого без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів. Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі», – зауважив Філіп Пронін.

Також увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина. 

Читайте також:

Теги: шахта Донеччина росія росіяни окупанти війна Україна Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свого часу готель був одним з найвищих хмарочосів на території сучасної України
Готель «Україна» в серці Києва продано на аукціоні: історія культової споруди
18 вересня, 14:46
Суд призначив 30 млн грн застави для підозрюваного у корупції колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка
Черчилль, Мандела і… Валентин Резніченко. Хто ж розкрадав гроші на дорогах під час війни? Судові хроніки
17 вересня, 12:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві години
14 вересня, 03:47
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
11 вересня, 18:57
За словами деяких дипломатів, повна перемога Києва коштуватиме союзникам сотні мільярдів доларів
Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ
11 вересня, 15:18
Зеоенський заявив, що Україна дуже розраховує на Patriot, який готується передати Румунія
Зеленський назвав умову, за якої російські удари по Україні  будуть неможливими
3 вересня, 22:02
Після збільшення розміру мита на пиво з «недружніх» країн середня ціна на нього в РФ може піднятися з 80 руб. до 250 руб. за банку
Росія вигадала заміну пиву з Німеччини та Чехії
3 вересня, 11:19
Повітряні сили збивали російські цілі у більшості регіонів України
Комбінована атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
27 серпня, 09:51
Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості
Атака на Одещину: серед поранених є дитина
26 серпня, 11:27

Події в Україні

На Донеччині під російський обстріл потрапила шахта: є загиблі
На Донеччині під російський обстріл потрапила шахта: є загиблі
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновив свою роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновив свою роботу
Росія вдарила авіабомбами по Харкову: Зеленський відреагував
Росія вдарила авіабомбами по Харкову: Зеленський відреагував
Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
РФ атакує Дніпропетровщину БпЛА, які оброблені хімічною речовиною? Заява місцевої влади
РФ атакує Дніпропетровщину БпЛА, які оброблені хімічною речовиною? Заява місцевої влади
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
51K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
32K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
19K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
16K
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua