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На палаючому складі Wildberries у Рязані обвалилася покрівля (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На палаючому складі Wildberries у Рязані обвалилася покрівля (відео)
На очах очевидців частина покрівлі складської будівлі зруйнувалась
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Логістичний центр «Тюшевська» є одним із найбільших регіональних хабів Wildberries

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент обвалу покрівлі логістичного комплексу Wildberries у Рязані, що загорівся після нічної атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як на очах очевидців частина покрівлі складської будівлі руйнується та обвалюється всередину. У цей момент над комплексом здіймаються густі клуби чорного диму, а всередині будівлі продовжує вирувати масштабна пожежа.

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Раніше російська компанія Wildberries повідомила, що логістичний комплекс «Рязань: Тюшевська» було евакуйовано відповідно до вимог безпеки. Також компанія тимчасово обмежила доступ до об'єкта та призупинила його роботу.

Логістичний центр «Тюшевська» є одним із найбільших регіональних хабів Wildberries. Його площа становить близько 173 тис. кв. м, а через комплекс проходить значний обсяг товарів для центральної частини Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня безпілотники атакували Рязань. За повідомленнями російських джерел, під удар потрапили Рязанський нафтопереробний завод та логістичний центр Wildberries. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив масовану атаку БпЛА та повідомив про пожежу на території одного з підприємств, не уточнивши, про який саме об'єкт ідеться.

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Теги: пожежа завод Wildberries росія

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