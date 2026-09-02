Росія відкинула попередження України щодо небезпеки свого повітряного простору

Москва запевняє, що російські аеропорти продовжують приймати рейси іноземних перевізників

Росавіація заявила, що всі оприлюднені Україною документи, які стосуються повітряного простору Росії, нібито не мають юридичної сили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Російське відомство випустило відповідний NOTAM – оперативне повідомлення для учасників авіаційної діяльності.

У Росавіації також поскаржилися, що документи, оприлюднені Україною, нібито порушують Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

Крім того, Росавіація запевняє, що повітряний транспорт РФ та наземна авіаційна інфраструктура продовжують працювати. Російські аеропорти, за твердженням відомства, приймають та відправляють рейси, зокрема іноземних авіакомпаній.

Фактично Москва вирішила проігнорувати попередження про небезпеку та вкотре знехтувати безпекою цивільної авіації, наполягаючи на продовженні польотів у російському повітряному просторі.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та дипломатів про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії. За його словами, поки Москва продовжує війну та атаки проти України, українські дрони й ракети активніше діятимуть по військових цілях та об'єктах, які забезпечують агресію.

2 вересня Україна офіційно попередила міжнародну авіаційну спільноту про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії. Відповідне повідомлення було передано Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO). Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що через продовження війни та роботу російської ППО ризики для цивільної авіації над РФ зростають.

Увечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує інформацію про перші відмови авіакомпаній від рейсів до російських аеропортів після попередження про дронову небезпеку. За його словами, така реакція є логічною з огляду на ризики, спричинені війною.