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Дрони атакували нафтопереробний завод «Лукойлу» в Пермі (відео)

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Дрони атакували нафтопереробний завод «Лукойлу» в Пермі (відео)
Удар по НПЗ у Пермі
Фото: Supernova+

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та проліт безпілотників у напрямку підприємства

Вранці 7 вересня у російській Пермі пролунали вибухи, а місцеві жителі повідомили про проліт безпілотників. Під атакою опинився нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

Про атаку на підприємство стало відомо близько 06:00. Містяни фільмували рух безпілотників, які прямували в бік нафтопереробного заводу. Відео та фото з місця події оприлюднили російські Telegram-канали, передає «Главком».

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«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із великих нафтопереробних підприємств Росії. Завод виробляє понад 60 видів нафтопродуктів та іншої продукції.

Наразі інформації про наслідки атаки, масштаби пошкоджень або можливу пожежу на підприємстві немає. Також не повідомлялося про постраждалих унаслідок атаки.

Перм розташована у східній частині європейської території Росії. Відстань від міста до кордону України по прямій становить понад 1500 км. Російська влада наразі не оприлюднила офіційної інформації щодо атаки на підприємство та її наслідків.

Нагадаємо, що оператори Головного управління розвідки Міноборони України спільно із Силами оборони 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. 

Операцію провели оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України. Атака відбулася в межах спільної із Силами оборони України deepstrike-операції.

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Теги: нафта завод відео дрон

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