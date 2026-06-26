Росія атакувала Запоріжжя: рятувальники показали кадри наслідків

На місці події залучили всі необхідні служби: рятувальників, медиків, правоохоронців та представників інших екстрених підрозділів

Окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками

РФ уночі вдарила по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки троє людей травмовані, є руйнування житлового будинку та пошкодження цивільної інфраструктури. Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків удару, пише «Главком».

Після влучання частково зруйновано один із житлових будинків, а також виникла пожежа.

фото: ДСНС України

«Рятувальники прибули на місце події та ліквідували загоряння на площі 150 квадратних метрів. Вибухова хвиля та уламки також пошкодили сусідні будинки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу», – повідомляють у ДСНС.

фото: ДСНС України

На місці атаки працювали рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри ліквідації наслідків російської атаки.

фото: ДСНС України

Як писав «Главком» окупанти атакували десятки населених пунктів авіацією, дронами, артилерією та РСЗВ, є загиблий і поранені. Протягом минулої доби російські війська завдали 887 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок масованих атак одна людина загинула, ще десятеро зазнали поранень.