Ексголова Верховного Суду Князєв отримав вирок, удар по Запоріжжю. Головне за 8 червня 2026

Дайджест новин 8 червня 2026 року

Ексголова Верховного Суду Князєв уклав угоду зі слідством і отримав п'ять років в'язниці, Україна отримала 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility, Зеленський зустрівся з королем Чарльзом, у Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух на території військового заводу «Арсенал», окупанти вдарили по Запоріжжю.

«Главком» склав добірку головних подій 8 червня.

Удар по Запоріжжю

8 червня росіяни вдарили по спальному району Запоріжжя. Фото та відео з місця влучань оприлюднили Запорізька ОВА та ДСНС.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули дві жінки. Ще щонайменше 18 людей дістали поранення, серед них четверо дітей віком 5, 10, 12 і 13 років, а також 15-річна дівчина та 17-річний хлопець. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Князєв отримав вирок

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Згідно з угодою, ексголову Верховного Суду визнано винуватим в отриманні неправомірної вигоди за ухвалення «потрібних» судових рішень. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Крім ув'язнення, Князєву заборонили протягом трьох років обіймати посади в судових та правоохоронних органах. Також суд ухвалив конфіскувати квартиру, будинок і понад 200 тис. доларів особистих заощаджень.

Україна отримала 2,8 млрд євро

Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Отримані кошти допоможуть зміцнити стійкість держави, продовжити реформи та підготувати енергетичний сектор до нових викликів.

Вибух у Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух на території стратегічного військового заводу «Арсенал», після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, епіцентром надзвичайної події став ангар, у якому зберігалися хімічні реагенти.

Детонація була настільки сильною, що вибухова хвиля повністю пробила масивну цегляну стіну виробничої будівлі. Наразі над містом підіймається густий стовп диму, а до місця інциденту стягують екстрені служби.

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Чарльз ІІІ прийняв президента України у Віндзорському палаці.