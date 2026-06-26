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Запорізька область зазнала майже 900 російських ударів за добу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Запорізька область зазнала майже 900 російських ударів за добу
Запорізька область пережила одну з наймасовіших атак за добу
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Окупанти атакували десятки населених пунктів авіацією, дронами, артилерією та РСЗВ, є загиблий і поранені

Протягом минулої доби російські війська завдали 887 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок масованих атак одна людина загинула, ще десятеро зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За інформацією очільника ОВА, російська армія здійснила 19 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Зірниці, Новоселівці, Юрківці, Таврійському, Преображенці, Широкому, Зеленому, Воздвижівці, Червоній Криниці, Любицькому, Омельнику, Малій Токмачці та Новосолошиному.

Запорізька область зазнала майже 900 російських ударів за добу фото 1
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Крім того, окупанти застосували 604 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Під атаками опинилися Запоріжжя, Балабине, Комишуваха, Смоляне, Райське, Дніпрові Хвилі, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівка, Рибне, Варварівка, Добропілля, Прилуки, Староукраїнка, Святопетрівка, Цвіткове, Преображенка, Новоселівка, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Запорізька область зазнала майже 900 російських ударів за добу фото 2
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Також зафіксовано п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Степовому, Цвітковому, Воздвижівці та Чарівному. Ще 259 артилерійських ударів припали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Запорізька область зазнала майже 900 російських ударів за добу фото 3
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

За словами Федорова, до правоохоронців надійшло 104 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Крім того, внаслідок одного з ударів було пошкоджено приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа. Також за медичною допомогою звернулася 55-річна жінка. Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська у ніч проти 26 червня завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Вилківської міської територіальної громади на Одещині. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а частина громади залишилася без електропостачання.

Теги: росія окупанти Запорізька область

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