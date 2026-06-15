На Почайній згорів антикварний ринок: підприємці намагаються відшукати уцілілі речі (відео)

Найбільшого в Україні офіційного антикварного ринку більше не існує

Під час масованої атаки РФ у ніч на 15 червня повністю згорів відомий антикварний ринок на Почайній. Про це повідомила київська підприємиця Олена Кондратюк, яка тримала там два магазини, передає «Главком».

Жінка розповіла, що приїхала на місце разом з іншими власниками яток ще о четвертій ранку. Зараз люди намагаються знайти серед згарища та врятувати бодай щось із товарів.

«Багато моїх знайомих знають, що я тут працюю... працювала, не знаю, як буде далі. Найбільшого в Україні офіційного антикварного ринку більше не існує», – сказала вона.

Під час нічного обстрілу Києва 15 червня повністю згорів відомий антикварний ринок на Почайній



«Багато моїх знайомих знають, що я тут працюю... працювала, не знаю, як буде далі. Найбільшого в Україні офіційного антикварного ринку більше не існує», – розповіла власниця одного з… pic.twitter.com/LFL6xcpMoa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Зараз на місці пожежі досі працюють рятувальники й розбирають завали. Підприємці, які втратили свої крамниці та колекції, підраховують збитки.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.