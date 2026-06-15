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Зеленський прибув до Києво-Печерської лаври, яка постраждала під час нічної атаки (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський прибув до Києво-Печерської лаври, яка постраждала під час нічної атаки (відео)
Разои з главою держави прибула й прем'єрка Свириденко
скриншот з відео

Керівницвто держави оглянуло наслідки удару та хід ліквідації пошкоджень на території святині.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру, яка постраждала внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 15 червня, пише «Главком».

Разом із главою держави на місце прибули прем’єрка-міністерка України Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вони оглянули наслідки удару та хід ліквідації пошкоджень на території святині.

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Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. За даними ДСНС, вогонь охопив дах Успенського собору на площі близько 800 квадратних метрів. Також внаслідок обстрілу загорілася будівля Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару.

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Тим часом російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях»

До слова, Повітряні сили України закликали українців не публікувати у соцмережах фотографії уламків ракет, оскільки такі матеріали активно використовує російська пропаганда.

За словами речника Повітряних сил, після нинішньої атаки в мережі почали поширювати фото фрагмента ракети Patriot, яка, ймовірно, збила російську ракету «Циркон». Згодом ці знімки підхопили російські телеграм-канали для просування фейків про нібито «самообстріл» України.

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Теги: обстріл Володимир Зеленський Києво-Печерська лавра Ігор Клименко Юлія Свириденко лавра

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