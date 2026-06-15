Зеленський прибув до Києво-Печерської лаври, яка постраждала під час нічної атаки (відео)

Керівницвто держави оглянуло наслідки удару та хід ліквідації пошкоджень на території святині.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру, яка постраждала внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 15 червня, пише «Главком».

Разом із главою держави на місце прибули прем’єрка-міністерка України Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вони оглянули наслідки удару та хід ліквідації пошкоджень на території святині.

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. За даними ДСНС, вогонь охопив дах Успенського собору на площі близько 800 квадратних метрів. Також внаслідок обстрілу загорілася будівля Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару.

‼️ Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів, - Зеленський



Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці.



Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор –… pic.twitter.com/BjVWXHHiMI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Тим часом російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях»

До слова, Повітряні сили України закликали українців не публікувати у соцмережах фотографії уламків ракет, оскільки такі матеріали активно використовує російська пропаганда.

За словами речника Повітряних сил, після нинішньої атаки в мережі почали поширювати фото фрагмента ракети Patriot, яка, ймовірно, збила російську ракету «Циркон». Згодом ці знімки підхопили російські телеграм-канали для просування фейків про нібито «самообстріл» України.