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Наступ росіян вдалося зупинити: Зеленський підтвердив посилення атаки на Харківщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ росіян вдалося зупинити: Зеленський підтвердив посилення атаки на Харківщину
Зеленський підтвердив, що окупанти почали наступ в Харківській області
фото: glavcom.ua

За словами президента, що Збройні сили України були готові до наступальних дій росіян

Українські захисники сьогодні вранці спинити наступ Росії на Харківському напрямку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

«Станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити», – розповів президент.

За словами президента, що Збройні сили України були готові до таких дій росіян.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. 

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати. 

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попередив, що Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області, але про наступ на Харків не йдеться. 

Читайте також: Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник 
Теги: Харківщина Владимир Зеленский

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