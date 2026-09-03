Окупанти вдарили дроном по вантажівці в Запоріжжі: поранено водія

Російський безпілотник атакував автомобіль, що рухався одним із районів обласного центру.

Російські військові атакували дроном вантажний автомобіль у Запоріжжі. Унаслідок удару транспортний засіб загорівся, а водій дістав поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За його словами, постраждалий – 41-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Російський дрон влучив у автомобіль, який рухався одним із районів Запоріжжя. Після атаки транспортний засіб загорівся. Інформація про стан постраждалого уточнюється.

Знищена окупантами вантажівка Фото: Запорізька ОВА

За даними Федорова, російські війська продовжують атакувати Запоріжжя та область безпілотниками. Внаслідок інших ударів по регіону також є постраждалі.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Знищена окупантами вантажівка Фото: Запорізька ОВА

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».