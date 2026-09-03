Окупанти вдарили дроном по вантажівці в Запоріжжі: поранено водія
Російський безпілотник атакував автомобіль, що рухався одним із районів обласного центру.
Російські військові атакували дроном вантажний автомобіль у Запоріжжі. Унаслідок удару транспортний засіб загорівся, а водій дістав поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».
За його словами, постраждалий – 41-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Російський дрон влучив у автомобіль, який рухався одним із районів Запоріжжя. Після атаки транспортний засіб загорівся. Інформація про стан постраждалого уточнюється.
За даними Федорова, російські війська продовжують атакувати Запоріжжя та область безпілотниками. Внаслідок інших ударів по регіону також є постраждалі.
Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.
Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.
Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».
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