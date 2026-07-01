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У Підмосков'ї спалахнув енергооб’єкт (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Підмосков'ї спалахнув енергооб’єкт (відео)
На відео видно масштаби пожежі
фото: скриншот з відео

У деяких районах відсутнє електропостачання

Сьогодні, 1 липня, у Люберцях під Москвою спалахнула електропідстанція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

У Люберцях та Котельниках виникли перебої з електропостачанням.

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«У зв’язку з аварією на підстанції «Россеті Московський регіон» у деяких районах округу відсутнє електропостачання. Аварійна бригада працює на місці», – повідомив голова міського округу Котельники Михайло Соболєв.

В адміністрації сусідніх Люберець також зауважили про аварійну ситуацію: «Фіксуємо відключення електроенергії в різних частинах Люберець, Томіліно та частині Дзержинського.. Фахівці «Россеті» з’ясовують причини, здійснюють переключення на резервну лінію».

До слова, Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі. «Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту», – зазначив Зеленський.

Також СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

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Теги: росія енергетика Москва

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