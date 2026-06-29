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Повітряні сили розкрили роль білоруських ретрансляторів у атаках на Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Повітряні сили розкрили роль білоруських ретрансляторів у атаках на Україну
Станція управління «Шахедами» в Білорусі
фото: informator.ua

Ігнат пояснив, як російські війська змінювали цілі «Шахедів» під час польоту

Російські війська використовували ретранслятори, розміщені на території Білорусі, для керування ударними безпілотниками в режимі реального часу та коригування їхніх цілей під час атак на Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Вимкнення ретрансляторів суттєво обмежило можливості противника, хоча самі російські дрони продовжують застосовуватися. За його словами, ретранслятори, розташовані вздовж українського кордону на білоруській стороні, забезпечували передачу сигналу оператору на великі відстані.

Ігнат пояснив, що завдяки цьому російські військові могли отримувати відеозображення в режимі реального часу та змінювати координати удару вже під час польоту безпілотника.

«Маючи відеокартинку в реальному режимі часу противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомим об’єктах або змінювати координати атак», – наголосив він.

Представник Повітряних сил зазначив, що саме така система дозволяла окупантам атакувати ударними безпілотниками українські потяги та мобільні вогневі групи.

Водночас після вимкнення ретрансляторів можливості противника оперативно координувати атаки в цих районах істотно скоротилися. За словами Ігната, російські безпілотники продовжують літати, однак завдавати точних ударів їм стало значно складніше.

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із вимогою демонтувати ретранслятори, які Росія використовує для наведення «Шахедів». Глава держави заявив, що виконати цю вимогу необхідно протягом тижня. Також він попередив, що якщо Білорусь цього не зробить, Україна ліквідує такі ретранслятори самостійно.

22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. Не відомо, чи білоруські ретранслятори демонтовані, але відомо, що їхня робота зупинена, повідомив глава держави.

Теги: росія Білорусь Олександр Лукашенко дрон

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