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Росія вбила семирічну дівчинку на Дніпропетровщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росія вбила семирічну дівчинку на Дніпропетровщині
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини, 2 липня 2026 р.
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Майже 40 разів ворог атакував три райони регіону безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою

Удень 2 липня окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Двоє людей, серед яких дитина, загинули. Ще дев’ятеро – дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Майже 40 разів ворог атакував три райони регіону безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою.

У Дніпровському районі понівечені гімназія і багатоквартирні будинки.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади. Пошкоджені приватний будинок та автомобілі. Загинув 66-річний чоловік. 75-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані. У лікарні перебувають 72-річна жінка та 21-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Богинівській, Васильківській та Петропавлівській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, автівки й інфраструктура. Загинула семирічна дівчинка. Ще одна дівчинка 11 років і 14-річний хлопець перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Ушпиталені й троє дорослих, двоє з яких «важкі». 54-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, що вдень 2 липня ворог вдарив безпілотниками по Запоріжжю. Поранень зазнали семеро осіб. 

Крім того, в ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 23 загиблих, триває розбір завалів.

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Теги: діти обстріл Дніпро Дніпропетровщина

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