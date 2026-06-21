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Росія вдарила по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому
Рятувальники гасять пожежу на місці атаки
фото: ДСНС Кіровоградщини

Внаслідок російської атаки виникла пожежа

Вночі 21 червня російська окупаційна армія атакувала Кропивницький. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Під удар окупантів потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Росія вдарила по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому фото 1
фото: ДСНС Кіровоградщини

​На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Росія вдарила по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому фото 2
фото: ДСНС Кіровоградщини

Також у ніч на 21 червня російська окупаційна армія атакувала ракетами Полтавщину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, окупанти вдарили ракетами по Полтавській громаді. Внаслідок атаки є постраждалі: одинадцять людей, серед яких пʼятеро дітей.

А вже вранці 21 червня російські терористи атакували Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов написав, що у Київському районі Харкова ворожа «молнія» вдарила по 12-ти поверхівці. Російський дрон влучив між двома верхніми поверхами будинку.

Теги: пожежа ДСНС Кропивницький

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