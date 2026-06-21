Російський дрон влучив у будинок у Харкові

Влучання сталося між двома верхніми поверхами будинку

Вранці 21 червня російські терористи атакували Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

Терехов повідомив, що у Київському районі Харкова ворожа «молнія» вдарила по 12-ти поверхівці. Російський дрон влучив між двома верхніми поверхами будинку.

Внаслідок атаки вибито вікна, обстеження місця удару триває. Постраждалих немає.

Як відомо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Терехова, зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки, а наслідки ударів продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, уночі 19 червня росіяни завдали удару КАБами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 03:49 – тоді Терехов повідомив, що армія РФ завдала удару КАБами по Холодногірському району. Деталі на той момент лише уточнювалися. Вже о 04:33 мер уточнив: через влучання КАБа пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та складське приміщення. Згодом ця цифра зросла до понад 40 будинків.

Раніше повідомлялося, що під час ліквідації пожежі у Харкові внаслідок повторного російського обстрілу загинули п'ятеро працівників ДСНС, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко висловив глибокі співчуття родинам загиблих, назвавши їх героями без зброї, та з прикрістю констатував, що Україна продовжує втрачати тих, хто рятує людські життя.