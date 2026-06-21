Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон влучив у будинок у Харкові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон влучив у будинок у Харкові
У будинку вибито вікна внаслідок атаки
фото з відкритих джерел

Влучання сталося між двома верхніми поверхами будинку 

Вранці 21 червня російські терористи атакували Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

Терехов повідомив, що у Київському районі Харкова ворожа «молнія» вдарила по 12-ти поверхівці. Російський дрон влучив між двома верхніми поверхами будинку.

Внаслідок атаки вибито вікна, обстеження місця удару триває. Постраждалих немає.

Як відомо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Терехова, зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки, а наслідки ударів продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, уночі 19 червня росіяни завдали удару КАБами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 03:49 – тоді Терехов повідомив, що армія РФ завдала удару КАБами по Холодногірському району. Деталі на той момент лише уточнювалися. Вже о 04:33 мер уточнив: через влучання КАБа пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та складське приміщення. Згодом ця цифра зросла до понад 40 будинків.

Раніше повідомлялося, що під час ліквідації пожежі у Харкові внаслідок повторного російського обстрілу загинули п'ятеро працівників ДСНС, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко висловив глибокі співчуття родинам загиблих, назвавши їх героями без зброї, та з прикрістю констатував, що Україна продовжує втрачати тих, хто рятує людські життя.

Теги: безпілотник Харків Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ намагається посилити тиск на фронті
Центр протидії дезінформації оцінив шанси РФ захопити Харків та Суми
21 травня, 16:00
Постраждали 44 людини
Нічний терор столиці: Кличко заявив про збільшення кількості постраждалих
24 травня, 08:46
Удару було завдано вранці 3 червня по кораблю «Бойкий»
Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)
3 червня, 11:42
Пожежа у пошкодженому будинку у Павлограді
Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Павлограді
3 червня, 23:19
Росія атакувала Харків ракетами
Росія вдарила по Харкову балістикою
4 червня, 00:29
«Шахеди» прилітають в Україну з датою виробництва 5–15 днів тому – Росія не накопичує запасів, а відразу пускає дрони в бій
Росія атакує Україну «шахедами» прямо з конвеєра – Безкрестнов
4 червня, 23:25
Хаб частково знищений
РФ пошкодила хаб «Укрпошти» в Харкові: що буде з доставкою посилок
8 червня, 07:40
У Рибінську, Ярославської область горить нафтобаза
Місцеві зафіксували момент атаки на нафтобазу у Рибінську (відео)
14 червня, 08:33
Поліція оглядає безпілотник, якого хвилі викинули на узбережжя Туреччини, червень 2026 року
На пляжі в Туреччині знайшли безпілотник із бойовою частиною
16 червня, 01:17

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2026 року
Удар по Полтавщині: загинула людина, кількість травмованих зросла
Удар по Полтавщині: загинула людина, кількість травмованих зросла
На захоплених територіях окупанти збирають кров у цивільних для потреб військових шпиталів РФ
На захоплених територіях окупанти збирають кров у цивільних для потреб військових шпиталів РФ
Росія вдарила по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому
Росія вдарила по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому
Втрати ворога станом на 21 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Російський дрон влучив у будинок у Харкові
Російський дрон влучив у будинок у Харкові

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua